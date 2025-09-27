Монумент, изготовленный из карельского гранита, установлен на центральной площади Гаджиево

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Памятник Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву открыли в городе Гаджиево Мурманской области. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Сегодня с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в городе Гаджиево открыли памятник легендарному моряку-подводнику, нашему земляку, Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, монумент, изготовленный из карельского гранита, установлен на центральной площади Гаджиево.

"Сам бронзовый бюст был отлит на заводе им. Гаджиева в Махачкале как подарок от Республики Дагестан. Эта память о легендарном подводнике - это те традиции, тот опыт и тот профессионализм, который передается из поколения в поколение. Мы точно знаем и часто обсуждаем этот вопрос с руководством Минобороны и Военно-морского флота, что сегодня наши подводники как никогда профессионально подготовлены. Знаменательно, что открытие памятника Магомету Гаджиеву происходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Великой Победы", - добавил Абдулмуслимов.

Как рассказали в пресс-службе правительства Дагестана, поздравить гаджиевцев в праздничные дни, приуроченные ко Дню города, из Дагестана с концертной программой прибыли творческие коллективы, в том числе государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка".