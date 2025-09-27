Умер актер из сериалов "Ментовские войны" и "Тайны следствия" Александр Иовлев

Ему было 79 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Режиссер, педагог, актер из сериалов "Ментовские войны" и "Тайны следствия" Александр Иовлев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театрального центра "За Черной речкой" в Санкт-Петербурге.

"Дорогие друзья. 22 сентября не стало нашего мастера, режиссера, педагога, композитора, актера Александра Вениаминовича Иовлева", - сообщили в театре.

Причина смерти не уточняется. Церемония прощания состоялась 27 сентября.

Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1972 году окончил режиссерский курс народного артиста России профессора З. Я. Корогодского в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После окончания института два года был главным режиссером Самарского ТЮЗа. С 1977 по 1997 год работал на Ленинградском (потом Петербургском) радио режиссером литературно-драматической редакции. В театре "За черной речкой" работал с 1999 года.

Иовлев снимался в различных кинокартинах. Среди его работ - в 2002 году роль врача скорой помощи в сериале "Тайны следствия - 2". В 2005 году предстал в роли прокурора в сериале "Ментовские войны - 2".