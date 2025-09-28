В Абхазии с 6 по 9 ноября впервые пройдут гастроли театра имени Вахтангова

Зрители смогут увидеть спектакли "Пиковая дама", "Наш класс", "Сказка о попе и работнике его балде" и "Крик Лангусты"

СУХУМ, 28 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Е. Вахтангова впервые приезжает в ноябре в Абхазию с гастролями и покажет на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандера четыре спектакля. Об этом сообщил генеральный директор театра Искандера Ираклий Хинтба.

"6-9 ноября на сцене театра Искандера легендарный российский театр покажет свои лучшие спектакли "Пиковая дама", "Наш класс", "Сказка о попе и работнике его балде", "Крик Лангусты". Это - спектакли с участием корифеев Вахтанговского театра - народных артистов России Евгения Князева, Юлии Рутберг, Андрея Ильина, молодых "звезд" театра - Павла Попова, Эльдара Трамова, Владимира Логвинова, Юрия Поляка и других прекрасных артистов. Спектакли, на которые невозможно попасть в Москве, билеты на них разлетаются на несколько месяцев вперед. Театр имени Евгения Вахтангова - один из лучших, самых популярных и художественно совершенных театров России и всего мира", - сказал Хинтба.

Гастроли начнутся 6 ноября со спектакля "Пиковая дама" А. С. Пушкина с участием Евгения Князева, 7 ноября будет показан один из самых аншлаговых, популярных спектаклей в Москве "Наш класс" Тадеуша Слободзянека, спектакль для детей "Сказка о попе и работнике его балде" в постановке Александра Коручекова 8 ноября будет показан дважды. В заключение гастролей 9 ноября будет показан спектакль "Крик Лангусты" Джона Марелла с участием Юлии Рутберг и Андрея Ильина.

В Русском театре Абхазии назвали гастроли Вахтанговского театра главным культурным событием года. Хинтба выразил благодарность Министерству культуры России и лично Ольге Любимовой, Росконцерту и всем, кто помог, чтобы это осуществилось. Это, по его словам, грандиозный проект. Хинтба сказал, что это пример культурного сотрудничества и обмена, который сейчас все больше объединяет две страны, становится ярким, интенсивным, событийным.