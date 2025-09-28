Военный триллер "Август" обогнал "Дракулу" в российском кинопрокате

Картина собрала 249,8 млн рублей за выходные

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Кинокартина "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины", сместила фильм "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025) Люка Бессона с первой строчки рейтинга и стала лидером российского проката, собрав 249,8 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за 25-28 сентября.

"Август" повествует о трех контрразведчиках СМЕРШ, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Фильм вышел в широкий прокат 25 сентября.

Второе место заняла кинокартина французского режиссера Люка Бессона "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025), собрав 144,7 млн рублей. Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/ Мина).

На третьей строчке расположился триллер "Долгая прогулка" (The Long Walk, 2025) Фрэнсиса Лоуренса, собрав 67,6 млн рублей за выходные. Фильм снят по книге Стивена Кинга, опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет фильма разворачивается в антиутопическом будущем, где тоталитарное государство ежегодно проводит смертельное соревнование - "Долгую прогулку". Режиссер картины также известен по работам над фильмами "Константин", "Я - легенда" и серией "Голодные игры". Главную роль Майора исполнил Марк Хэмилл. В фильме снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.