В ГМИИ имени А. С. Пушкина показали не экспонируемые ранее шпалеры XVI века

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Благороднейшие из тканей. Западноевропейские шпалеры XVI-XVIII веков" открылся в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС. Экспозицию составляют девять шпалер, две из которых экспонируются впервые.

"Шпалеры - это крупноформатные, как правило, безворсовые настенные ковры, которые чаще всего имеют фигуративные композиции, хотя могут встречаться и пейзажи. <…> Из девяти шпалер на выставке две являются фрагментами, а две - новыми поступлениями, которые мы купили в 2014 году. Это действительно лучшие образцы", - отметила в беседе с ТАСС старший научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина и куратор выставки Елена Пильник.

Среди экспонатов - раритеты, отражающие жанровое разнообразие шпалерного искусства сразу трех веков. По словам куратора, начиная с XI-XII века, искусство создания шпалер претерпело значительную эволюцию и лишь к XVI веку шпалеры стали самостоятельным видом искусства.

Одним из самых интересных и редких образцов шпалерного искусства куратор назвала работу "Триумф славы" XVI века. "Она происходит из старой бельгийской коллекции. Шпалера соткана из шелка и шерсти. <...> "Триумф славы" - сюжет, заимствованный из литературного произведения Петрарки. Он описал свой сон, где видел явления любви, целомудрия, смерти. На полотне изображены великие мужи и жены древности. Имена некоторых из них даже подписаны на работе", - подчеркнула Пильник. К числу наиболее редких и ценных произведений также относится и брюссельская шпалера конца XVI века "Триумф Помпея".

К XVII столетию из представленных на выставке произведений принадлежат два экспоната: парижская шпалера "Похищение Хариклеи", созданная по композиции первого живописца короля Симона Вуэ, а также фрагмент брюссельской шпалеры "Разгрузка корабля" по проекту французского художника Шарля Франса Поэрсона.

Экспозицию завершают два произведения XVIII века. Брюссельская шпалера "Битва Диомеда и Энея" создана по проекту фламандских художников, находившихся под значительным влиянием французского искусства. Завершением выставки служит гобелен "Август" из серии "Месяцы Луки", который символизирует триумф французской шпалерной традиции в XVIII веке и ее преемственность с южнонидерландским художественным наследием. Выставка доступна для посетителей с 30 сентября по 4 ноября 2025 года.