Он отмечается 1 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки подготовил обширную программу мероприятий к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Праздничные события будут проходить в Москве с 1 по 5 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Международный день музыки - праздник музыкального искусства как такового и праздник всех музыкантов, музыковедов, работников концертных залов и учителей. Российский национальный музей музыки приглашает всех ценителей искусства на программу, приуроченную к Международному дню музыки с 1 по 5 октября", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора музея Михаила Брызгалова, Международный день музыки можно назвать праздником надежды и единения. "Конечно же, это праздник всех людей, потому что ни один человек не может представить свою жизнь без музыки. Мы живем в непростое время, и музыка всегда сопровождала каждого человека в минуты переживаний и в моменты радости. Музыка - это то, что всегда дарит надежду!" - сказал он.

Он подчеркнул, что сотрудники музея стремились сделать программу максимально разнообразной. "А мы, как главный музыкальный музей нашей страны, уже подготовили интересную программу и будем радовать гостей и жителей столицы несколько дней, с 1 по 5 октября", - добавил Брызгалов.

Программа мероприятий

Как отметили в пресс-службе, 1 октября все музеи, входящие в состав музейного объединения, будут открыты для бесплатного посещения при условии, что гость исполнит короткое произведение на любом музыкальном инструменте.

В музее С. С. Прокофьева откроется выставка "На земле родной: Отечество, история, музыка", посвященная произведениям русских композиторов, обращавшихся к ключевым моментам отечественной истории.

Также в тот же день пройдут тематические экскурсии, квизы и перформансы, включая музыкально-театрализованное действие ансамбля Instrumentalia "Кому на Руси играть хорошо!".

Главным событием праздничных дней станет концерт-посвящение Леониду Утесову "Все хорошо, прекрасная маркиза!", в котором исполнят песни из его репертуара в исполнении Евгения Юракова и Самарского диксиленда "Волжский бриз".

Кроме того, в программе - нейромастерская художника с использованием искусственного интеллекта, паблик-ток "Дети классики", концерт-баталия "Музыкальный поединок" и встреча с художниками выставки "Чайковский. Прогулки по Москве".

ТАСС - генеральный информационный партнер музея музыки.