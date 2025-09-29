Газманов выступил в Военно-медицинской академии в Петербурге

Слушателями стали пациенты, раненные в ходе специальной военной операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Олег Газманов выступил в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Слушателями стали пациенты академии, раненные в ходе специальной военной операции, а также курсанты и персонал, передает корреспондент ТАСС.

"Я под впечатлением от того, как наши воины, потеряв руку или ногу, не просто возвращаются в жизнь, а еще и тренируют других людей, показывают примеры стойкости и силы духа. <…> Впечатлений очень много, и за 1,5-2 года я написал больше песен, чем за предыдущие лет 10", - сказал Газманов.

Участие в концерте приняли и финалисты всероссийского песенного конкурса "Родники", организованного движением "Газманов-Родники".

"Творчество лечит душу, а если душа обнадежена, то и тело быстрее поправляется", - добавил заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник Павел Олексюк.

Об академии

Военно-медицинская академия имени Кирова основана в Петербурге в 1798 году, тогда она называлась Главным врачебным училищем. Это один из крупнейших военно-медицинских вузов страны, в его состав на правах филиалов входят Саратовский военно-медицинский институт, Самарский военно-медицинский институт и Томский военно-медицинский институт. В мае 2015 года в академии впервые в России была проведена успешная операция по пересадке тканей лица.