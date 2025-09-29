Церемония состоялась в штаб-квартире СПР

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский вручил членам СПР билеты нового образца. Церемония состоялась в здании штаб-квартиры Союза писателей России, передает корреспондент ТАСС.

Удостоверения торжественно вручили генеральному директору Российской государственной библиотеки, члену Секретариата правления СПР и президенту Российской библиотечной ассоциации Вадиму Дуде, писателю и драматургу Юрию Полякову, поэту, режиссеру, заслуженному деятелю искусств России Владу Маленко, детскому писателю Светлане Кривошлыковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Павлу Астахову, а также поэту и драматургу Дмитрию Кравченко.

В этот день также состоялось открытие "Книжной лавки писателей" при штаб-квартире СПР. "Я считаю, что эти билеты и "Книжная лавка", которую открыли, - это символы новой эры в истории нашего творческого союза", - отметил Поляков.

Штаб-квартира Союза писателей России представляет собой архитектурный и исторический памятник XVIII века. Изначально здание было возведено как Шефский дом для высокопоставленных офицеров российской императорской армии. Здесь собирались представители элиты общества - офицеры и известные дворяне, а также проходили встречи декабристов. В 1970 году это здание было передано Союзу писателей РСФСР для служебных нужд.