Ему было 77 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР композитор Юрий Чернавский умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в социальных сетях музыканта.

"29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский - замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде. Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения", - сказано в публикации.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Чернавский родился 17 марта 1947 года в Тамбове. Высшее профильное образование не получил. Известен по выступлениям в джазовых оркестрах народного артиста РСФСР Олега Лундстрема, народного артиста СССР Леонида Утесова, а также Бориса Ренского. Сотрудничал с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой и многими другими. Является автором музыки к ряду кинофильмов.