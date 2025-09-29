Экспозиция была посвящена 80-летию со дня начала боевых действий против японской Квантунской армии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 90 тысяч человек посетили выставку "Последний удар" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Экспозиция была посвящена 80-летию со дня начала боевых действий против японской Квантунской армии - завершающему этапу Второй мировой войны и проходила с 6 августа по 28 сентября.

"Выставка вызвала большой интерес у москвичей. Кроме того, экспозицию увидели гости из разных регионов и даже стран. Большинство экспонатов были представлены в Москве впервые, они наглядно раскрыли ратные подвиги и судьбы героев советско-японской войны, показали отвагу и мужество бойцов и командиров Красной армии", - отметили в Музее Победы.

В экспозиции собрано более 300 экспонатов, среди которых - фотографии, документы, фронтовые письма, живопись, плакаты, награды, предметы вооружения и обмундирования из фондов Музея Победы, Музейно-мемориального комплекса "Победа" Сахалинской области, Сахалинского областного краеведческого музея, Музея Южно-Сахалинской наступательной операции, Макаровского краеведческого музея, "Поискового движения России" в Сахалинской области и Российского государственного архива кинофотофонодокументов.

На выставке особое внимание было уделено личным вещам советского военачальника, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского, а также командующего Забайкальским фронтом маршала Родиона Малиновского и других известных советских военных. Среди популярных экспонатов среди посетителей в музее отметили боевой нож айкути, предназначавшийся японским камикадзе для убийства советника первого лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, Григория Меклера, и редкую японскую керамическую гранату Тип-4 1945 года, изготовленную на фабрике, которая в мирное время занималась производством дорогой традиционной японской керамики.

Посетители также смогли ознакомиться с материалами, рассказывающими об освобождении Маньчжурии и Северной Кореи, а также о высадках десантов на Южный Сахалин и Курильские острова. В экспозиции представили фотографии, личные документы, фронтовые письма и воспоминания участников событий, включая блокноты с записями о боевых действиях.

Отдельный раздел выставки посвящен преступлениям японских войск в Корее. На мультимедийных экранах представили оцифрованные изображения Героев Советского Союза, их биографии, живопись, плакаты, рисунки фронтовых художников, публикации в советской прессе о ходе боевых действий и кадры военной кинохроники. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.