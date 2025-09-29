Оркестр Мариинки под управлением Гергиева открыл фестиваль в Северной Осетии

Зрителям также представят оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста"

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Артисты и оркестр Мариинки под управлением маэстро Валерия Гергиева открыли фестиваль "Мариинский - Владикавказ". Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Валерий Гергиев и международный фестиваль "Мариинский - Владикавказ" снова в Осетии. Программу фестиваля открыл концерт Симфонического оркестра Мариинского театра. Сегодня зрителям также представят оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", за дирижерским пультом Валерий Гергиев", - говорится в сообщении.

Также под управлением маэстро пройдет концерт оркестра, а в Театре оперы и балета повторится показ оперы. Это произведение русской классики также прозвучит на владикавказской сцене 2 октября.

Международный музыкальный фестиваль "Мариинский - Владикавказ" - одно из самых значимых культурных событий юга России. За годы проведения участниками площадки стали десятки музыкантов и коллективов с мировым именем.