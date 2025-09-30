По словам генерального директора Российского национального музея музыки, музыканты не прервали выступление, когда во время концерта в городе зазвучала сирена, оповещающая о прилетах и обстрелах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Продолжение концерта музыкантами Белгородской филармонии во время атаки ВСУ является проявлением настоящего мужества и единения. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"То, что произошло в Белгородской филармонии во время концерта-открытия нового сезона, когда во время концерта в городе зазвучала сирена, оповещающая о прилетах и обстрелах, музыканты не прервали выступление, а продолжили играть в темном зале без света, а публика не только не покинула концертный зал, но и часть зрителей помогали музыкантам играть тем, что освещали своими телефонами ноты - проявление настоящего мужества и единения. Это пример для многих, как каждый на своем месте исполняет свой профессиональный долг", - сказал Брызгалов.

По его словам, данный эпизод необходимо рассматривать как знаковый пример для общества. "Эту информацию нужно широко распространять как пример настоящего героизма людей, которые защищают нашу Родину в местах боевых действий специальной военной операции не только с оружием в руках, но также и с музыкальными инструментами", - подчеркнул он.

Генеральный директор Музея музыки отметил, что музыканты продолжают выполнять свою миссию даже в экстремальных условиях. "Они не оставляют сцену, продолжают делать то, что должны делать, для того, чтобы люди, которые находятся в зале, верили: как и во времена Великой Отечественной войны, граждан нашей страны невозможно ни запугать, ни заставить отказаться от своих убеждений", - заключил Брызгалов.

Ранее 28 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал кадры, на которых музыканты Белгородской филармонии продолжают выступление во время атаки ВСУ, даже когда в здании погас свет.