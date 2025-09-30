Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что лучшие идеи определятся в ходе городского голосования и после будут реализованы столичным департаментом культуры

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект "Время снимать кино", в рамках которого москвичи смогут предложить идеи развития кинопарка "Москино", открывается на платформе "Город идей". Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"На платформе "Город идей" стартует проект "Время снимать кино". Собираем идеи горожан по развитию кинопарка "Москино". Там есть все для съемок фильмов, сериалов и клипов: современные павильоны, костюмерные, мастерские декораций и реквизита, площадки для образовательных и культурных мероприятий", - написал мэр.

Он уточнил, что с 30 сентября по 2 октября можно предложить свои идеи по развитию образовательной программы мероприятий кинопарка, расширению ассортимента сувенирной продукции, обновлению декораций и продвижению в соцсетях. Лучшие идеи определятся в ходе городского голосования и после будут реализованы столичным департаментом культуры, подчеркнул Собянин.

7 сентября 2024 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы дали старт открытию первой очереди кинопарка "Москино" в столице. Завершен второй этап его создания, в общей сложности здесь открыты уже 34 натурные площадки и шесть павильонов. В результате кинопарк стал одной из самых крупных киноплощадок в мире.