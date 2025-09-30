Проект выполнен в жанре научпоп и адресован младшим школьникам

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" представила новый анимационный мини-сериал "Неодети" в жанре научпоп. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмульфильма".

"Киностудия "Союзмультфильм" представила новый анимационный мини-сериал "Неодети", выполненный в технике 2D. Проект рассказывает о четверых увлеченных наукой подростках и одном пушистом инопланетянине, которые спасают планету от коварных пришельцев", - говорится в сообщении.

Сюжет сериала разворачивается в альтернативной современности, где агенты враждебной инопланетной цивилизации арваканов пытаются изменить прошлое, чтобы разрушить ключевые научные открытия. Противостоять им предстоит четверым подросткам и пушистому инопланетянину.

Генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская подчеркнула, что новый мини-сериал выполнен в редком жанре научпоп и адресован младшим школьникам. По ее словам, в проекте есть все, что может увлечь современного ребенка. "Любознательные герои, смешные и динамичные приключения и добрый юмор. Яркая стилистика и актуальные темы о ценности научного знания делают проект одновременно увлекательным и философским", - отметила она.

Режиссером выступил Софрон Варламов, авторами сценария стали Кирилл Семилетов, Никита Костицын и Светлана Тортунова. Сериал рассчитан на аудиторию от шести лет.

Первая серия "Неодетей" уже доступна к просмотру на Rutube и VK Видео. Всего планируется выход четырех эпизодов.