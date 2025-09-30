Площадками стали древние достопримечательности и современные пространства

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Участниками и посетителями второго фестиваля современного искусства "Нарма" в дагестанском Дербенте стали около 1,5 тыс. человек. Площадками стали древние достопримечательности и современные пространства, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Завершился второй ежегодный фестиваль современного искусства "Нарма" в Дербенте. Темой фестиваля этого года - "Культура земли" - была раскрыта в программе на исторических и современных площадках города: в цитадели Нарын-Кала, в Музее ковра и декоративно-прикладного искусства, на территории винодельни "Дербент Вино" и в общественных пространствах старого города. Фестиваль собрал около 1 500 гостей - жителей республики, профессионалов арт-сцены и туристов", - сказал собеседник.

Фестиваль проходил в древнем городе с 26 сентября. На специальных локациях авторы представили перформансы, звуковые работы, музыкальную программу, лекции и гастрономические сессии. "Нарма - это пространство диалога, где голос земли слышен через инсталляцию, звук и вкус. В этом году мы намеренно сделали акцент на теме "культура земли", чтобы показать, как мотивы природы переплетаются с современными художественными формами и создают новые смыслы для Дербента и региона" - цитирует пресс-служба генерального продюсера фестиваля Максима Силенкова.

За время фестиваля организаторы провели более 30 экскурсий и медиаторских туров, порядка двух десятков публичных мероприятий - от мастер-классов до вечерних музыкальных сетов. В программе были световые проекции в Нарын-Кала, аудио-работы, основанные на полевых записях и голосах ремесленников, арт-объекты из текстиля и так далее. На территории предприятия "Дербент вино" прошел показ масштабной инсталляция "Автофикшн 360" Магазимы и Максима Силенкова, посвященной исследованию природы, и серия публичных бесед о связи земли и производства вина.

"Для "Дербент вино" поддержка фестиваля "Нарма" - это естественный шаг: наша история неотделима от земли и ее даров. На фестивале виноделие выступало не только как продукт, но и как носитель культурных смыслов - мы показали это через дегустации, беседы и совместные проекты с художниками", - прокомментировала директор по маркетингу винодельни "Дербент вино" Юлия Обухова.

Во время фестиваля работала ярмарка локальных производителей, на которой были представлены продукты, гастрономия, периодика, одежда и украшения. Генеральный партнер фестиваля - "Дербент вино". ТАСС - генеральный информационный партнер. "Это Кавказ" - информационный партнер.