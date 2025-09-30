Концерты пройдут с 9 по 16 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Уральский государственный академический русский народный хор отправится на гастроли в Самарскую, Кировскую, Нижегородскую области, Марий Эл и Чувашию по программе "Мы - Россия", концерты пройдут с 9 по 16 октября. Об этом сообщил художественный руководитель хора Николай Зайцев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"9 октября состоится первое концертное выступление, это будет город Самара, потом мы поедем в город Новокуйбышевск Самарской области - это 11 октября, 12 [октября] у нас будет Алатырь, потом у нас будет Йошкар-Ола, потом Шахунья Нижегородской области, Киров и Кирово-Чепецк", - поделился он.

Зайцев отметил, что гости концертов услышат одну из новых программ хора - созданную к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.