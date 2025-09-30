Книга польского писателя получила название "Перекресток воронов"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Редакция Neoclassic издательства АСТ объявила о старте продаж нового романа польского писателя Анджея Сапковского "Перекресток воронов" о ведьмаке Геральте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

"Первый роман о ведьмаке Геральте после более чем десятилетнего молчания автора. <…> Роман поступит в продажу одновременно с общемировым релизом. В этот же день он появится в электронном и аудиоформатах в сервисе "Яндекс книги", - говорится в сообщении.

Литературная вселенная "Ведьмака" включает два сборника рассказов - "Последнее желание" и "Меч предназначения", где читатели знакомятся с ключевыми персонажами. Основная сага о Геральте и Цири состоит из пяти книг: "Кровь эльфов", "Час презрения", "Крещение огнем", "Башня Ласточки" и "Владычица озера". Кроме того, в этой вселенной есть отдельные произведения, такие как роман "Сезон гроз" и рассказы "Дорога без возврата" и "Что-то кончается, что-то начинается". Цикл лег в основу трех видеоигр, трех телесериалов и двух анимационных фильмов.

Новый роман повествует о завершении учебы Геральта, когда он покидает стены крепости Каэр Морхен. "Здесь, в обычном человеческом мире, экзамены ставит жизнь, и пересдать их уже не получится. Малейший промах может обрушить карьеру юного ведьмака - страшные чудовища, таящиеся в сумраке лесных зарослей, кладбищ и пустырей, не так опасны, как люди, что улыбаются тебе в лицо, замышляя предательство. Будущий Белый Волк еще очень молод, уверен в себе и полон надежд, но за каждым поворотом его караулит беда, окликая хриплым вороньим карканьем", - поделились содержанием в издательстве.

Книги из цикла "Ведьмак" переведены на 37 языков. Общий тираж произведений автора в России почти достигает 3 млн экземпляров. Начальный тираж новой книги в России составляет 50 тыс. экземпляров.