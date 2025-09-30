Умер сыгравший в фильме "Три плюс два" актер Геннадий Нилов

Ему было 88 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Актер Геннадий Нилов, сыгравший в кинокартине Генриха Оганесяна "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет. О его смерти сообщила телеведущая Ника Стрижак.

"Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма "Три плюс два". Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным. Мои соболезнования Алексею и всей семье", - говорится в ее сообщении.

В Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России уточнили ТАСС, что артист умер накануне, 29 сентября.

Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. Во время учебы в школе он был руководителем драмкружка, где сам ставил спектакли. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Еще в детском возрасте снялся в кино - в массовке фильма "Подвиг разведчика", где в главной роли был его дядя Павел Кадочников. В период учебы в институте снялся в эпизодах фильмов "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".

После окончания вуза был принят в штат киностудии "Ленфильм", где прослужил более 30 лет. В его творческой биографии - роли в более чем 60 проектах, самой известной и любимой зрителями считается роль Сундукова в комедии "Три плюс два".