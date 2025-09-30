Гитарный фестиваль им. Фраучи откроют две мировые премьеры

Свои произведения презентуют композиторы Андрей Зеленский и Эдуардо Ангуло

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. IX Международный конкурс и фестиваль имени Фраучи откроется концертом 2 ноября в Большом зале Московской консерватории. На нем состоятся премьеры Андрея Зеленского и мексиканского композитора Эдуардо Ангуло, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Центральным событием вечера станут две мировые премьеры: Концерт № 3 для гитары с оркестром мексиканского композитора Эдуардо Ангуло и новая часть масштабного сочинения Андрея Зеленского - концерта Sem-la ("Земля", или "Семь ля") для четырех гитар, альта, виолончели и оркестра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на открытии публику также ждут произведения Хоакина Клерча, Дмитрия Бородаева и Матиаса Дюплесси.

Как объяснил Зеленский, замысел произведения заключается в создании панно-коллажа, где элементы сосуществуют без борьбы, составляя сложное "полотно". "Основной тон произведения - нота "ля", созвучная со словом "земля" и напоминающая о многослойности и глубине - словно "семь ля", где каждая часть важна и неразрывна. Запад олицетворяет историю музыки. И мы, как археологи, погружаемся глубоко в Землю, встречая разные пласты времени и идей", - отметил он.

В концерте примут участие восемь гитаристов, среди которых представители Мексики, Германии и Франции, а также специальные гости фестиваля: Ольга Калинова (виолончель), Максим Новиков (альт) и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева. "Особая благодарность фестивалю за то, что он не ограничивает композиторов в их творческих начинаниях и желаниях. Независимо от того, что они хотят создать, фестиваль открыт к экспериментам и новым идеям", - приводятся слова Малышева.

Конкурс и фестиваль имени Фраучи пройдет в Москве с 2 по 9 ноября в Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", РАМ имени Гнесиных и ДК "Рассвет". По словам организаторов, проект стал мостом между новыми поколениями российских музыкантов и мировыми звездами гитары, основой для сохранения традиций великой российской гитарной школы и ее популяризации во всем мире.

Международный конкурс имени Фраучи проводится раз в два года и носит имя выдающегося советского и российского гитариста, педагога и популяризатора академической гитары Александра Камилловича Фраучи. Художественный руководитель - Дмитрий Илларионов.

ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.