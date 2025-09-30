Стала известна первая премьера нового сезона Московского театра кукол

Актеры исполнят оперу "Волк и семеро козлят"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский театр кукол празднует свое 95-летие, и главными событиями юбилейного сезона станут премьера кукольной оперы "Волк и семеро козлят", а также праздничный вечер 2 октября, сообщил во время пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель Московского театра кукол, театровед Борис Голдовский.

"Театр - это организация, которая должна и создает невозможное. Сейчас, к юбилею, мы подготовили сразу два спектакля. Первый презентационный спектакль под условным названием "Да здравствует театр!" пройдет 2 октября, а 3 октября мы играем премьерную оперу "Волк и семеро козлят" для детей. Поем мы сами", - сказал он.

Кукольную оперу "Волк и семеро козлят" поставит режиссер-лауреат "Золотой маски" Наталья Пахомова. Как отметила директор Московского театра кукол Людмила Редько, на юбилейное празднование, которое состоится 2 октября, соберутся представители театров столицы и ведущих театров кукол России и СНГ. Из разных городов приедут 40 руководителей крупнейших кукольных театров - от Камчатки до Санкт-Петербурга. Как подчеркнули в театре, праздничный вечер, организованный Пахомовой, станет новым оригинальным спектаклем, кукольным шоу, в котором будут использованы современные технологии и продемонстрированы возможности искусства играющих кукол.

Редько также рассказала о гастролях театра. "После наших торжеств 2 и 3 октября мы отправимся в Липецк на обменные гастроли. Затем мы поедем в Киров на фестиваль "Виват, юбилей!" с нашим спектаклем "Синдбад-мореход". После этого нас ждет Санкт-Петербург, где мы покажем спектакль "Каштанка". В ноябре мы отправимся в Нижний Новгород для обменных гастролей - они тоже приедут к нам, и мы познакомим москвичей с репертуаром Нижегородского театра кукол. 10 декабря у нас запланирована премьера спектакля "Умка", после которой у нас будет поездка в Альметьевск и Ижевск в декабре. И, конечно же, мы готовим новогоднюю программу", - заключила она.

Кроме того, в юбилейные дни зрителей ждет выставка, повествующая об истории театра. "На выставке будут представлены подлинные вещи создателей театра, а также куклы как исторического, так и современного времени. Также с 9 октября мы участвуем в выставке в Гостином дворе - "Искусство куклы". Здесь мы продемонстрируем уникальную первую электронную куклу, которая, возможно, является единственной в России", - заключил худрук.