Артисты из Донбасса выступят в 10 городах Калининградской области

Искусство региона в рамках гастрольного тура представят коллективы и солисты Донецкой государственной академической филармонии

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Гастрольный тур артистов Донецкой государственной академической филармонии пройдет по 10 городам в Калининградской области с 3 по 11 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградской областной филармонии, выступающей партнером концерта в ее историческом здании.

"Гастрольный тур "Мы родом из Донбасса" - необычный проект, который представит жителям Калининградской области роль Донбасса в истории России и мировой истории через презентацию творчества выдающихся деятелей искусств этого края: поэтов-песенников Михаила Матусовского и Михаила Пляцковского, композиторов Сергея Прокофьева, Владимира Захарова и Евгения Мартынова, певцов - Иосифа Кобзона и Юрия Богатикова, актера и режиссера Леонида Быкова", - рассказали в пресс-службе.

Представлять искусство Донбасса будут коллективы и солисты Донецкой государственной академической филармонии. Это - струнный ансамбль "Дива-квартет" под руководством Оксаны Сарычевой, инструментальная группа "Квартея" с художественным руководителем Иваном Самофаловым, а также вокалисты, лауреаты международных конкурсов Валерия Валявская, Кристина Катело, Олег Родин.

Концерты в рамках тура "Мы родом из Донбасса" состоятся в 10 городах Калининградской области - Советске, Калининграде, Гусеве, Черняховске, Правдинске, Багратионовске, Балтийске, Зеленоградске, Гурьевске и Светлогорске. Гастрольный тур, организованный автономной некоммерческой организацией "Крещендо Донбасса", реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.