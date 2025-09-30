В числе участников конференции "Театр без границ: Москва и мир" были тайский продюсер мюзикла "Призрак оперы" Таконкиет Вираван, а также представители театральных фестивалей и университетов Китая, Южной Кореи и Катара

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Десять международных представителей индустрии исполнительских искусств встретились с руководителями 23 московских театров на конференции "Театр без границ: Москва и мир" в столице. Стороны обсудили планы международных гастролей, участие московских театров в зарубежных фестивалях и создание совместных спектаклей, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ).

"Мероприятие стало важным инструментом развития экспорта московского исполнительского искусства. Прямой диалог с зарубежными коллегами позволил заложить основы для дальнейшего сотрудничества и продемонстрировать разнообразие жанров московских театров международной аудитории", - цитирует пресс-служба гендиректора Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнару Агамову.

В числе участников конференции обладатель премии "Тони", тайский продюсер мюзикла "Призрак оперы" Таконкиет Вираван, а также представители крупных театральных фестивалей и университетов Китая, Южной Кореи и Катара. Свои постановки для продвижения на азиатских рынках представили 15 государственных и 8 частных московских театров, среди которых Театр на Малой Бронной, Московский театр на Таганке, МАМТ, Геликон-опера, Театр им. Маяковского, Театр им. Моссовета, Мастерская Петра Фоменко, Московский театр кукол, Антикварный цирк, Имперский балет и другие.

Отдельное внимание было уделено стратегиям культурного продвижения и инновационным подходам к производству театрального контента. В пресс-службе отметили, что особый интерес у зарубежных коллег вызвали музыкальные театры и спектакли с элементами циркового искусства. Представители Южной Кореи проявили интерес к драматическим постановкам московских театров, делегация из Таиланда сосредоточилась на музыкальных проектах и спектаклях с элементами шоу, участники из Катара изучали инновационные театральные форматы, а китайские коллеги обсуждали возможности совместного продюсирования и участия в фестивалях Китая.

Следующим этапом станет проработка конкретных соглашений о гастролях и совместных проектах, которые планируется реализовать в 2026 году. Мероприятие организовало Агентство креативных индустрий Москвы для развития экспорта столичного театрального искусства на рынки Азии и Ближнего Востока.