Умерла народная артистка России Римма Белякова

Ей было 88 лет

САРАТОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Народная артистка Российской Федерации Римма Белякова умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Саратовской области.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что имя артистки навсегда вписано в историю отечественного театра. Он отметил ее талант и преданность профессии.

"Римма Ивановна, будучи педагогом с большой буквы, взрастила не одно поколение артистов, передавая молодежи свои знания, опыт и актерские наработки", - цитируется Бусаргин. Он выразил соболезнования родным и близким артистки.

По информации Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Собинова, профессором которого являлась Белякова, в 1972 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2007 году - народной артистки РФ. В 1998 году была награждена орденом Почета. Позже ее педагогический талант был отмечен премией "Золотая маска" и премией имени Царева.

Римма Белякова появилась на свет 2 февраля 1937 года. В 1961 году, окончив Школу-студию МХАТ с отличием, она начала свою карьеру на сцене Смоленского драматического театра. С 1968 года жизнь и творчество неразрывно связаны с Саратовским академическим театром драмы. На его сцене актриса воплотила более 40 запоминающихся образов.

С 1970 года она не только занималась актерской деятельностью, но и посвятила себя преподавательской работе в Саратовском театральном училище. С 1985 года она возглавила кафедру мастерства актера, а в 1993 году ей присвоили звание профессора. За годы работы она выпустила более 10 актерских курсов и поставила свыше 30 дипломных спектаклей.