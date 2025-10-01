Фильмы из Непала и России взяли Гран-при фестиваля кинодебютов "Одна шестая"

В конкурсную программу вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Гран-при IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая", который прошел в Екатеринбурге, завоевали фильмы "Шамбала" из Непала и "У ветра нет хвоста" из России, сообщается в Telegram-канале фестиваля.

"Гран-при игрового конкурса: фильм "Шамбала", режиссер - Мин Бахадур Бхам. Гран-при неигрового конкурса: фильм "У ветра нет хвоста", режиссеры - Иван Власов и Никита Сташкевич", - говорится в сообщении. По сюжету картины "Шамбала" в гималайской деревне беременная женщина оказывается в центре сплетен после внезапного исчезновения мужа и отправляется на его поиски в горы. Фильм "У ветра нет хвоста" рассказывает о ямальских кочевниках.

Лучшим дебютом на фестивале признана работа актрисы Марии Прокопьевой в фильме "Крыша". Лучшим зарубежным игровым дебютом - фильм "Смельчаки" режиссера Ясмин Гордон из Швейцарии, неигровым - фильм "О герое" режиссера Петра Виневича из Дании. Лучшим национальным игровым дебютом - "Подари мне цветы" режиссера Василия Слепцова, неигровым - "Тени за кадром" Ивана Батурина.

В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.

"Одна шестая" - хаб между азиатским и европейским кинорынками, коммуникационная площадка для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Фестиваль впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. В 2024 году фестиваль посетили больше 10 тыс. человек.

