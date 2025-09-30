В экспозиции зрители могут увидеть декоративно-прикладное искусство, живопись, костюм, необычные инсталляции и "фрески на ткани"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выставка проекта "Ткань судьбы", соединившая живопись и декоративно-прикладное искусство РФ и Китая открылась в Национальном музее искусства и фотографии на Мосфильме ("Галерея на Мосфильме"), передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция объединила произведения заслуженного художника России Людмилы Нарбековой, заслуженного деятеля искусств РФ, специалиста по культуре Китая Ирины Захаровой, матери официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также российского художника, дизайнера и фотографа Ирины Барягиной.

Организаторы отмечают, что творчество мастеров связано с Мордовией, Саратовской областью и Китаем - регионами, которые стали своеобразными точками пересечения их жизненного и художественного пути.

Официальный представитель МИД на открытии выставки подчеркнула, что "традиционные ценности, которые представлены на выставке в разных жанрах и, в том числе в смыслах, которыми дышат эти работы, они нужны человеку и в мирное время, и в самое тяжелое, оставаться человеком, развиваться и выживать". Дипломат отметила, что гордится своей мамой, поскольку она выступила "не только исследователем, но и творцом".

Ирина Захарова, обращаясь к собравшимся, отметила, что все авторы выставки "работают в разном стиле, используют разные технические приемы, но в произведениях есть общие аккорды". "Но у каждого автора есть тема цветов. Это удивительно. И мне кажется, что для нас очень важна, потому что у нас зимы долгие и холодные, снежные, когда много белого цвета", - добавила она.

С открытием выставки также авторов поздравил народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Проект представлен киноконцерном "Мосфильм" совместно с Российским фондом мира и Фондом развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова при участии творческой группы "Русские сезоны" Виктора Бута.

В рамках проекта пройдут мастер-классы для детей и экскурсии для посетителей вернисажа.