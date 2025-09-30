Актер добавил, что это звание значит для него даже больше, чем американская кинопремия "Оскар"

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари на церемонии в Виндзорском замке. Об этом сообщил Кенсингтонский дворец.

"Спасибо, сэр Гари Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений - будь то в роли героя, злодея или кого-либо еще", - говорится в заявлении пресс-службы принца Уильяма, опубликованном в X.

"Мне повезло заниматься тем, чем я занимаюсь. Я думаю, что это самая прекрасная работа в мире. Мне чертовски повезло. Я выступал в театре около 10 лет, я снялся в нескольких телевизионных фильмах, а затем меня поглотило кино. Все это случайность, ничто из этого не было продумано или запланировано. Признание моей работы - это бонус и последнее, о чем вы думаете", - сказал актер, добавив, что это звание значит для него даже больше, чем американская кинопремия "Оскар".

О присуждении 67-летнему Олдману рыцарского звания стало известно 13 июля, когда на сайте правительства Великобритании был опубликован список лауреатов государственных наград по случаю официального дня рождения короля Карла III. Актер широко известен благодаря фильму "Темные времена" (Darkest Hour, 2017), в котором он воплотил образ премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля в годы Второй мировой войны. За эту работу в 2018 году он получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".

Олдман дважды номинировался на "Оскара" за картины "Шпион, выйди вон!" (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011) и "Манк" (Mank, 2020). По информации газеты The Times, принц Уильям является поклонником сериала "Медленные лошади" (Slow Horses, 2022 - настоящее время) с участием актера.