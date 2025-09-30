Профессор Университета Буэнос-Айреса отметила, что кандидаты должны воплощать в себе ценности, которые писатель продвигал в своем творчестве и жизни

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Международная премия мира им. Л. Н. Толстого вносит большой вклад в диалог и сближение людей, а также способствует взаимопониманию. Таким мнением с ТАСС поделилась профессор Университета Буэнос-Айреса, член жюри премии Мария Виктория Алькарас.

"Для деятеля культуры, подобного мне, любая инициатива, которая способствует миру и взаимопониманию между народами, обладает огромной ценностью. Премия Льва Толстого вносит свой вклад в диалог и сближение людей. Фонд и эта награда служат именно этой цели. Возможно, это лишь крошечная песчинка, но так и состоит пустыня - из одной песчинки за другой", - сказала она.

Отвечая на вопрос о критериях отбора лауреатов, Мария Виктория Алькарас подчеркнула, что кандидаты должны воплощать в себе ценности, которые Лев Толстой продвигал в своем творчестве и жизни, а также быть актуальными в современном контексте. "Особого внимания заслуживают те люди или институты, которые прилагают выдающиеся усилия для укрепления мира и взаимопонимания. Именно их работу мы и стремимся отметить", - уточнила эксперт.

Член жюри премии Ачала Моулик отметила, что ситуация, когда европейские страны начали обращать больше внимания на государства Востока, "вселяет огромную надежду". "Таким образом, Индия выступает партнером в этом взаимодействии с Китаем - другой великой цивилизацией, с Ираном - еще одной великой цивилизацией и с Ираком, чья история, если вспомнить Шумер и Вавилон, насчитывает, вероятно, еще больше тысячелетий. Я полагаю, что это может стать прекрасным началом новой эпохи, в которой, как недавно отметил ваш президент в одной из своих речей, многополярность означает отсутствие гегемона и равноправие всех. Эта идея сама по себе очень нова, хотя корни ее уходят в глубь веков. В доколониальную эпоху, если обратиться к истории, сверхдержав в современном понимании просто не существовало", - сказала она.

Эксперт также подчеркнула, что Индия по-прежнему сохраняет свои культуру, традиции, цивилизационные ценности и с уважением относится к цивилизационному разнообразию других стран.

О премии

Лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования объявлены лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев. Вручение премии еще не состоялось.

В состав международного жюри под председательством народного артиста РФ Валерия Гергиева вошли политические и общественные деятели из Аргентины, Белоруссии, Индии, КНР, России, Франции, ЮАР и Японии. Фонд Международной премии мира имени Л. Н. Толстого учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом.