Для гостей мероприятия песни исполнили финалисты конкурса и народный артист России Олег Газманов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийский песенный конкурс "Родники" завершился концертом в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. Для широкой публики песни исполнили финалисты конкурса и его идейный вдохновитель народный артист РФ Олег Газманов, передает корреспондент ТАСС.

"Народный артист России Олег Газманов вручил Гран-при песенного конкурса "Родники" Никите Бачинскому из Севастополя", - сообщили организаторы конкурса, добавив, что в номинации "Лучший текст" выиграл Владимир Любич с песней "О святой материнской любви", а лучшими исполнителями стали трое артистов, среди которых Евгений Курчич из Республики Беларусь.

В тройку лучших песен вошли "Ладони" в исполнении Диляры Садыковой, "Герои", которую спел Александр Сергеев, и песня "За наши мечты" в исполнении Елены Филатовой и Анатолия Лаврентьева.

В номинации "Песни с фронта" победили Ilay и Svoy с песней "Дурочка-война".

Награда "Народная память" нашла своего героя, Алексея Подопригору посмертно. Песню погибшего на СВО бойца на концерте исполнила Заслуженная артистка России Юта.

В ходе трансляции концерта на VK видео у зрителей была возможность проголосовать за полюбившегося исполнителя. Больше всех голосов набрала Анжелика Журавлева из Ставрополья, которая и стала победителем "Народного голосования".

Специальный приз "Открытие Мах" получила Дарья Медяник.

Спецприз за сохранение национальной культуры получил Долун Ушницкий вместе с вокальной группой театра эстрады республики Саха (Якутия).

Также в ходе мероприятия организаторы вручили агентству ТАСС фирменную стеклянную статуэтку "Птичка Родников" в знак признательности и благодарности за сотрудничество и информационное партнерство.

Конкурс "Родники" будет продолжен в будущем году. Прямо сейчас продолжается прием заявок на конкурс "Родники. Дети", и идет подготовка к концерту "Песни особого назначения", который состоится в декабре.