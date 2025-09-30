У жителей Израиля сохраняется устойчивый интерес к российской культуре, в частности к гастролям российских театров, выставкам и другим мероприятиям, рассказал посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Выставка картин советских художников "Влюбиться в Россию" открылась в Тель-Авиве в присутствии послов РФ, Белоруссии, Вьетнама и Непала, дипломатов из Бразилии, Египта, Китая, Иордании, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов и Филиппин, а также представителей израильской культурной элиты и общественных организаций, передает корреспондент ТАСС.

В экспозиции, подготовленной Русским домом в Тель-Авиве и представленной в галерее "Матрешка Шагала" в центре израильской деловой столицы, представлены десятки картин из личной коллекции почетного генерального консула РФ в Северном округе Израиля Амина Сафии. "В галерее при Русском доме в Тель-Авиве мы открываем выставку произведений искусства из коллекции почетного генерального консула России в Израиле доктора Амина Сафии. Он уже более 35 лет связан с Советским Союзом, потом с Россией, свободно говорит на русском языке и оказывает содействие в поддержании и развитии разносторонних связей между Израилем и Россией, прежде всего в сфере культуры, образования и экономики", - рассказал российским журналистам посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

По его словам, у жителей Израиля сохраняется устойчивый интерес к российской культуре, в частности к гастролям российских театров, выставкам и другим мероприятиям. "И этот интерес мы, конечно, с удовольствием поддерживаем и подпитываем", - продолжил посол РФ. Он отметил, что на выставке в Тель-Авиве представлены картины, написанные в России в конце 80-х и начале 90-х годов, которые "отражают то непростое время в судьбе страны". "Здесь можно ознакомиться с этими произведениями и лучше понять и заглянуть вглубь русской души", - пояснил Викторов.

Сафия в свою очередь рассказал российским журналистам, что на выставке представлена лишь малая часть из его коллекции. "Я в 1983 году приехал в Москву на учебу, и с 1984 года начал покупать картины в России. У меня коллекция огромная, около 15 000 произведений, из них 1 100 картин", - добавил он, отметив, что жил и учился в российской столице 10 лет. "И скоро, надеюсь, уже через месяц мы заложим первый камень музея на севере Израиля, это будет большой музей, посвященный только России", - заявил он.