В Бурятии прошли мероприятия в честь 85-летия Союза композиторов республики

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Союз композиторов Бурятии отмечает свое 85-летие в Международный день музыки гала-концертом. В течение года в честь юбилея проведено более 20 мероприятий, сообщил ТАСС председатель Бурятской региональной организации Союза композиторов России Давид Дондупов.

"Мы провели более 20 мероприятий, в том числе творческую смену "Юный композитор", фестиваль "Тоонто" (в переводе с бурятского языка - "место рождения человека" - прим. ТАСС), концерт заслуженного деятеля искусств России и Бурятии Виктора Усовича. Состоялись выступления музыкантов на разных площадках. В июле 2025 года впервые прошел композиторский опен-эйр на Байкале "Расея: от Байкала до Енисея", который поддержан Президентским фондом культурных инициатив, - там мы собрали композиторов и музыкантов из Якутии, Тувы, Иркутской области, Забайкальского края, Татарстана и Бурятии. Сегодня у нас завершающий гала-концерт, мы подведем итоги юбилейного года", - сказал Дондупов.

На концерте будет представлен золотой фонд профессиональной музыки авторства четырех поколений композиторов Бурятии - симфонические, хоровые, камерные, инструментальные произведения. Композиции исполнят бурятские певцы Галина Шойдагбаева, Галина Ринчинова, Дамба Занданов и другие. Приглашенная звезда - солистка Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Венера Протасова, которая является выпускницей Улан-Удэнского музыкального училища.

Дондупов добавил, что в юбилейный год также переиздан библиографический сборник "Союз композиторов Бурятии", его обновили, в него вошла информация о биографиях и творческих трудах композиторов республики в период с 1940 года по 2025 год. "Кроме того, у нас наметились планы по реализации больших международных проектов, - сказал Дондупов. - Бурятия находится на стыке Востока и Запада, это уникальная возможность сделать регион неким культурным хабом, проводить творческие обмены между Монголией, Китаем, Вьетнамом и другими азиатскими странами".

Приглашенный к участию в юбилейных мероприятиях в Улан-Удэ председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин посоветовал организовать в Бурятии масштабный музыкальный фестиваль. "Речь о фестивале симфонической, вокальной или камерной музыки. Это поднимет статус республики. Хороший пример - Адыгея, где сейчас с успехом проводится Международный фестиваль академической музыки "Адыгея музыкальная", отметил Калимуллин.

Международный день музыки (International music day) был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на XV Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. С 1975 года праздник ежегодно отмечается 1 октября. День музыки призван распространять музыкальное искусство, идеалы мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям.