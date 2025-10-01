Дирижер Никифорчин отметил рост интереса молодежи к классической музыке

Иван Никифорчин © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Молодежь все активнее интересуется академическим искусством, а средний возраст посетителей симфонических концертов становится моложе. Такое мнение выразил дирижер Иван Никифорчин в интервью ТАСС.

"Я вижу положительную динамику - средний возраст зрителей становится моложе. Московская филармония активно развивает детские абонементы и образовательные программы - туда приходят малыши с трех лет. Формат вроде бы игровой, развлекательный, но на самом деле он очень тонко и фундаментально воспитывает в детях восприятие прекрасного", - рассказал он.

По словам дирижера, интерес к классической музыке сохраняется и у старшего поколения, для которого походы в концертный зал стали "семейной традицией". "Многие десятилетиями приобретают абонементы на любимые места, ходят к "своему" оркестру, с которым прожили жизнь. В этом есть удивительная эстетика и связь поколений", - отметил он.

Никифорчин добавил, что современные музыканты, в том числе его студенты, активно ищут "новые пути". "Я ведь и сам преподаю, в Московской консерватории, и вижу, что ребята все время ищут новые пути: создают коллективы, находят редко исполняемую музыку, чтобы играть ее, открывать слушателям, дирижировать. Мне кажется, что все сейчас движется в правильном направлении", - заключил дирижер.

Иван Никифорчин (род. 1995) - российский дирижер, художественный руководитель МГАСО и основатель коллектива "Академия русской музыки", объединяющего камерный оркестр и хор. Главный приглашенный дирижер Нижегородского симфонического оркестра, приглашенный дирижер Большого театра и МАМТ. Лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры (2024), Международной музыкальной премии Bravo в номинации "дирижер года" и других наград.