Любимова: музыка всегда давала героям веру в Победу

Министр культуры РФ поблагодарила каждого, кто посвятил свою жизнь музыкальному направлению

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Музыка, от фронтовых песен до симфоний Шостаковича, на протяжении всей Великой Отечественной войны помогала героям выстоять и давала им веру в Победу. Такими словами в Международный день музыки поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Музыка - от простой фронтовой песни до Седьмой симфонии Шостаковича - помогла героям выстоять и давала им веру в Победу. Желаю вам, дорогие коллеги, неиссякаемого вдохновения, радости творчества и новых свершений! <…> Поздравляю с Международным днем музыки", - написала министр в своем Telegram-канале.

Любимова также поблагодарила каждого, кто посвятил свою жизнь музыке. "Ваш труд - это не просто профессия. В ваших руках - сила, которая объединяет и вдохновляет нашу страну. В каждом уголке России, от больших столичных сцен до маленьких сельских клубов, вы сохраняете и приумножаете национальное музыкальное достояние", - резюмировала она.