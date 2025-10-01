Международный кинофестиваль "Евразийский мост" пройдет в Ялте с 6 по 10 октября

В рамках фестиваля будут представлены игровые и документальные картины из 14 стран

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. IX Международный кинофестиваль "Евразийский мост" пройдет в Ялте с 6 по 10 октября, сообщили ТАСС организаторы. В программу смотра вошли конкурсные и специальные показы, а также ретроспективы.

В рамках фестиваля будут представлены игровые и документальные картины из 14 стран. Фильмом открытия киносмотра станет картина "Оплот стойкости" черногорского режиссера Николы Вукчевича, включенная в конкурс игрового кино. Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре Сатурн IMAX.

В программу конкурса вошли девять лент, в том числе российские картины "Волки" Михаила Кулунакова и "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева, а также работы кинематографистов из Ирана ("Глаза востока", режиссер Эбрахим Амини) , Индии ("Мифология реальности", режиссер Саджин Баабу), Болгарии ("Свадьба", режиссер Магдалена Ралчева), Южной Кореи ("Стальные любовники" режиссер Чхве Джон-ку), Китая ("Река Цяньтан", режиссер Вань Бо), и Филиппин ("Это место", режиссер Хайме Пасена, Филиппины - Япония).

Документальная программа представлена семью фильмами. Участвуют ленты из Индии ("Багджан" режиссер Джайченг Сай Дохутия Индия - Германия), Ирана ("Потерянный сезон" режиссер Мехди Ганавати), Чили ("Невероятная золотодобывающая машина" режиссер Альфредо Пуральи де ла Пласа Чили - Нидерланды) и Китая ("Тетушка Ху и ее райский сад", режиссер Пань Чжици). В программу смотра также вошли три российские картины: "Зимник" Юрия Дорохина, "Лексо" Олеси Фокиной и "Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса" Анны Чернаковой.

Фильмом закрытия станет драма "Глобальная гармония" (Италия - США), режиссер которой, Фабио Масса, возглавит жюри игрового конкурса. В его состав также войдут российский киновед Сергей Лаврентьев и режиссер из Киргизии Дастан Жапар. Конкурс документального кино оценят председатель жюри, режиссер, сценарист и продюсер Стивен Ли Мраович (Франция - Сербия), режиссер и сценарист из Индии Балака Гош и российский продюсер Анна Шпиленок.

Внеконкурсная программа

Помимо картин конкурсной программы зрителям будут представлены работы в рамках специальных показов, в числе которых бразильская лента "Георгий Каппадокийский" (режиссер Александр Машафер) и турецкие фильмы "Мудрость кита" (режиссер Ондер Шенгюл) и "Столешница" (режиссер Эркан Колчак Кестендиль, Кадир Чермик). Отдельный раздел программы составит ретроспектива, приуроченная к 165-летию со дня рождения Антона Чехова, включающая девять экранизаций его произведений. Среди них "Аптекарша" Станислава Говорухина (1964), "Ведьма" Александра Абрамова (1958), "Дама с собачкой" Иосифа Хейфица (1960) и др.

Показы фестиваля пройдут в кинотеатре "Сатурн IMAX" в Ялте. Расписание доступно на сайте смотра. Вход на все показы свободный.

О фестивале

Кинофестиваль "Евразийский мост" проводится с 2016 года при поддержке Министерства культуры России, правительства Республики Крым и Министерства культуры Республики Крым. Идея его проведения была предложена в 2014 году Никитой Михалковым.