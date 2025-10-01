В Петербурге пройдет книжный фестиваль "Ревизия"

В программе - встречи с писателями, большие поэтические чтения, дискуссия об институциональной поддержке литературного сообщества в России, литературная экскурсия вокруг Новой Голландии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Книжная ярмарка, встречи с писателями, литературная экскурсия и сбор книг для сельских библиотек пройдут на книжном фестивале "Ревизия", который состоится на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге с 10 по 12 октября, сообщили организаторы.

"Его темой в 2025 году станет осмысление библиотеки как живого, меняющегося явления. <…> Фестиваль предлагает взглянуть на библиотеку не как на застывшее хранилище книг, а как на открытый социальный организм, неисследованный архив и пространство для воображения", - рассказали в пресс-службе проекта.

В книжной ярмарке примут участие издательский дом Высшей школы экономики, издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге, Музея современного искусства "Гараж", "Иностранная литература", магазины "Подписные издания", "Порядок слов" и многие другие.

В программе фестиваля - встречи с искусствоведом Надеждой Плунгян и писателями Алексеем Конаковым и Михаилом Куртовым, куратором музея ОБЭРИУ и музея "Полторы комнаты" Юлией Сениной, исследователем современной философии Максимилианом Неаполитанским, библиотекарем Дома творчества Переделкино Денисом Крюковым, большие поэтические чтения, дискуссия об институциональной поддержке литературного сообщества в России, литературная экскурсия вокруг Новой Голландии, мастер-класс по созданию экслибриса (по предварительной регистрации) и сбор книг совместно с проектом Re:Books, помогающим пополнять сельские библиотеки.

Фестиваль пройдет в пространстве "Сообщество". Оно открылось три года назад, объединив соседей Новой Голландии, горожан и единомышленников вокруг читального зала и библиотеки, собранной благодаря дарам от издательств, книжных магазинов и различных институций.