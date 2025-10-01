Фильм "Простая случайность" не получил прокатное удостоверение в России

Прокат должен был начаться 30 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи, который получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля не получил прокатное удостоверение. Об этом сообщили в Telegram-канале кинокомпании "Русский репортаж".

"Простой случайности" Джафара Панахи, фильму-лауреату Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и официальному претенденту на "Оскар" от Франции, отказано в выдаче прокатного удостоверения. Прокат в России, который должен был начаться 30 октября, не состоится", - указано в сообщении.

ТАСС направил запрос в Минкультуры РФ о причинах отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Фильм "Простая случайность" Джафара Панахи рассказывает о бывшем заключенном Вахиде, который в результате ДТП находит своего мучителя из прошлого и решает отомстить ему, но в процессе ищет совета у других жертв. В ходе путешествия с предполагаемым палачом Вахид и его спутники обсуждают допустимость мести и самосуда, ставя перед собой вопросы о справедливости и человечности.