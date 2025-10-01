В Екатеринбурге стартовал фестиваль документального кино "Россия"

В течение шести дней будут представлены 33 фильма

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. XXXVI Фестиваль документального кино "Россия" открылся в Екатеринбурге, в течение шести дней будут представлены 33 фильма из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Узбекистана и Ирана, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль, мне кажется, уже такой уральский феномен. Меняется страна, меняются поколения, меняется время, но что бы не происходило, 1 октября в Екатеринбурге открывается фестиваль документального кино "Россия", - сказала на церемонии открытия первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Документальный фильм Светланы Музыченко "Путь" открыл киносмотр. Картина рассказывает о том, как современные команды атомных ледоколов отправляются в плавание по Северному морскому пути, как они справляются с испытаниями в арктической экспедиции.

В этому году впервые в жюри фестиваля вошли исключительно профессиональные киноведы и кинокритики: доктор философских и кандидат экономических наук, заслуженный деятель искусств РФ, профессор ВГИКа директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров Алевтина Николаева-Чинарова, руководитель программы "Кино: критика и производство" в Московской высшей школе социально-экономических наук, программный директор фестивалей "Окно в Европу" и "Горький Fest" Андрей Апостолов, кандидат искусствоведения ведущий историк и теоретик кино, исследователь киноархивов, автор реконструкций работ Дзиги Вертова Николай Изволов, доктор культурологии, профессор заведующая кафедрой культурологии УрФУ заслуженный деятель искусств РФ Наталья Кириллова, искусствовед, ассистент кафедры УрФУ и инженер-исследователь лаборатории художественных практик, победитель XI всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры Сахер Мухаммед Махмуд Аль-Тамими.

"Фильмы фестиваля отражают традиционные российские духовно-нравственные ценности. "Мы живем в очень сложное и в очень тревожное время. И вот это время требует от нас какой-то сплоченности, какой-то преданности Отечеству нашему. Поэтому это кино, как мне кажется, позволяет и подталкивает нас к тому сплочению, которое необходимо сегодня", - поделилась Николаева-Чинарова.

Конкурсные показы документальных фильмов, снятых в городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, Казани - за три года, пройдут с 1 по 6 октября в Доме кино в Екатеринбурге.

О фестивале

Фестиваль "Россия" - это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.