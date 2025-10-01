Хор академии музыки имени Гнесиных выступит в Пекине

Концерты пройдут 11 и 12 ноября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Хоровые коллективы Российской академии музыки имени Гнесиных и Китайской консерватории музыки дадут концерты в Пекине 11 и 12 ноября. Об этом сообщил ректор академии Александр Рыжинский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 130-летию Гнесинской системе музыкального образования.

"Пройдет уникальный эксперимент по встрече хоровых коллективов двух стран. Это ведущий вуз Китая - китайская консерватория музыки и один из главных музыкальных вузов нашей страны - академия им. Гнесиных. Хоровые коллективы дадут концерты 11 и 12 ноября в Пекине, они будут посвящены в том числе нашему юбилею", - рассказал он. Рыжинский также поделился, что в академии сейчас обучаются представители более 50 государств.

Говоря о планах, ректор добавил, что 7 и 8 октября пройдут концерты-презентации Гнесинского дома в Париже и Брюсселе. 28 октября у академии запланирован юбилейный гала-концерт "Гнесинские звезды" в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. В концерте примут участие коллективы, преподаватели, студенты и выпускники Музыкального училища имени Гнесиных и Российской академии музыки имени Гнесиных, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В программу вошли сочинения Исаака Дунаевского, Жака Ибера, Дмитрия Шостаковича и Людвига Бетховена.

Также 19 декабря в академии им. Гнесиных пройдет вокально-симфонический концерт. "Он объединит силы наших ведущих вузов: Московской, Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. На сцене будет почти 500 человек", - заключил он, добавив, что будет исполнена "Поэма памяти Сергея Есенина" Георгия Свиридова.