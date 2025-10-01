В Египте на кинофестивале российская драма "Почтарь" получила три награды

Картина победила в категориях "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшая режиссура"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Военная драма "Почтарь" режиссера Андрея Разенкова стала лауреатом трех номинаций Международного молодежного кинофестиваля в Хургаде (Египет). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскино.

"Военная драма "Почтарь" Андрея Разенкова завоевала сразу три награды на Международном молодежном кинофестивале в Хургаде, проходившем с 25 по 29 сентября", - говорится в сообщении.

Картина победила в категориях "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшая режиссура". Как отметили в пресс-службе, международное жюри фестиваля также высоко оценило оригинальный сценарий, актерскую игру и атмосферу, передающую дух времени.

Генеральный продюсер фильма Елена Яцура отметила, что "Почтарь" - это уникальная, глубокая и внимательная к деталям работа. "Я благодарна международному жюри, что они разглядели и по достоинству оценили эту незабываемую историю", - добавила она.

Фильм рассказывает о почтальоне, который в годы Великой Отечественной войны старается уберечь жителей своего городка от тяжелых известий с фронта.

Программу кинофорума в Хургаде открыл российский фильм "Царевна-лягушка". В рамках Дня российского кино, организованного Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, зрителям показали документальные ленты "Дыхание глубины" и "Зимник", а также мелодраму "Она танцует".