Shaman, Безруков, Лепс, Кологривый выступили на концерте к 130-летию Есенина

Сергей Безруков отметил, что концерту удалось объединить разные формы исполнения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист России Григорий Лепс, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Кологривый и другие деятели искусства выступили в театрализованном концерте к 130-летию со дня рождения советского поэта Сергея Есенина "Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь", который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Ведущими концерта стали народный артист России Сергей Безруков и заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы собрали здесь моих друзей - великолепных артистов. Это не только чтение стихов, но и исполнение романсов, песен, актерское прочтение. Особенно важно услышать, как женщины читают Есенина - в этом есть особая глубина. <…> Сегодня был удивительный концерт, который долго готовился", - сказал Безруков журналистам.

По его словам, образ Есенина для России остается символом преданности и одновременно бунтарского духа. "Есенин жил в тяжелейшие времена - Первая мировая, революция, гражданская война. Но при этом он оставался верным России, его душа болела за Родину. Это был человек, который любил Россию и ее историю", - отметил артист.

Как отметил Безруков, концерту удалось объединить разные формы исполнения. "Есенинский романс - это всегда в самое сердце. Его стихи органично ложатся на музыку, будь то классическая интерпретация или современные прочтения. Это и народные песни, и романсы, которые живут до сих пор, и новые музыкальные трактовки", - рассказал ведущий концерта.

В программе концерта прочитали стихи и исполнили романсы Сергея Есенина такие артисты, как Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Хабиб, группа "Монгол Шуудан", Алексей Воробьев, Зара и другие. "Сегодня у нас есть возможность представить Есенина разным - и золотокудрым лириком, и глубоким человеком, и настоящим русским поэтом. Это смогли сделать все выступающие сегодня. Важно, чтобы наследие Есенина жило вечно", - заключил Безруков.

Безруков стал инициатором создания праздничного концерта. Ранее на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России он выступил с инициативой отметить в 2025 году 130-летие со дня рождения поэта.