Стартовал прием заявок на участие библиотек в проекте "Гений места"

Подать заявку можно до 1 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Проект Министерства культуры России "Гений места" открыл прием заявок для библиотек на участие в 2026 году. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Стартовал прием заявок на участие библиотек в проекте "Гений места" в 2026 году. Проект Минкультуры России, направленный на развитие креативных индустрий на базе библиотек, охватил уже 531 учреждение из 81 региона", - говорится в сообщении.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что проект "Гений места" открывает для библиотек новые возможности. "Современные библиотеки сегодня - это площадки для всестороннего развития и общения. Объединяя исторические традиции и современные инновации, представителей локальных культур и людей из активных творческих сообществ, точки концентрации талантов, "Гений места" становится местом, где рождаются новые идеи и проекты, тем самым стимулируя развитие креативных индустрий в регионах по всей стране", - сказала она.

Победители будут определены по итогам конкурсного отбора. Участники проекта получат доступ к онлайн-платформе, вебинарам и интенсивам, а также методическим семинарам для сотрудников библиотек. Подать заявку можно до 1 ноября на официальном сайте проекта.