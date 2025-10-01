В Петербурге представят проект "Победа. Реквием и ода" из музыки военных лет

В концерте прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Николая Мясковского, Никиты Богословского, Мечислава Вайнберга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Произведения классиков отечественной музыки, давно не звучавшие в концертах, включил в свою новую программу "Победа. Реквием и ода" дирижер Фабио Мастранджело. Вечер пройдет в Академической капелле Санкт-Петербурга при участии оркестра "Северная симфония" и хора Музыкального театра имени Федора Шаляпина, солистов-вокалистов и драматических актеров, сообщили в пресс-службе театра.

"Кроме хорошо известных сочинений, прозвучат произведения, ушедшие со временем в тень, но не утратившие своего значения как художественное явление времени. Это и Вторая симфония с колоколом Арама Хачатуряна, и "Русская увертюра" Виссариона Шебалина, и замечательная музыка Дмитрия Шостаковича к фильмам военных лет и, как особая редкость, - его музыка к спектаклям "Отчизна" 1942 года и "Русская река" 1944 года, поставленным в Москве", - рассказали в пресс-службе.

В концерте прозвучат также произведения военных лет Сергея Прокофьева, Николая Мясковского, Никиты Богословского, Мечислава Вайнберга.

Культурный проект "Победа. Реквием и ода" - продолжение фестиваля "Память поколений. К 80-летию Победы", который открылся в мае в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова. Там была показана литературно-музыкальная программа "В семь часов вечера после войны" с участием ведущих артистов театра и оркестра "Северная симфония". В нее вошли воспоминания тех, кто не только встретил день Победы 9 мая 1945 года, но и оставил документальные свидетельства о том великом дне.