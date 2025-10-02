Умер актер Сергей Рыбин

Ему был 51 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Актер и каскадер Сергей Рыбин, известный по ролям в "Морских дьяволах", "Войне и мире" и других умер в возрасте 51 года. Это следует из данных портала "Кино-театр.ру".

Артиста не стало 29 сентября. Причина смерти не уточняется.

В фильмографии актера - около трех десятков проектов, большинство из которых - сериалы. Рыбин снимался в "Невском", "Марафоне трех граций", "Войне и мире", "Морских дьяволах", засветился в эпизодических ролях в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и других известных проектах.