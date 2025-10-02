Вышел последний фильм Тиграна Кеосаяна

Главную роль в картине исполнил Федор Добронравов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Драматический фильм "Семь дней Петра Семеныча" с Федором Добронравовым в главной роли вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Эта картина стала последней режиссерской работой Тиграна Кеосаяна, сценарий к нему он написал вместе с женой, главным редактором RT Маргаритой Симоньян, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

Картина основана на рассказе Маргариты Симоньян из сборника "Водоворот".

"Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича" в очень легкой, ироничной и абсолютно бурлескной "сочинской" манере поднимает важнейшие темы человеческих отношений - любви и дружбы, отцов и детей, верности, смысла жизни и ее цели. Тигран в его уникальной авторской манере говорит нам, что самое главное - оставаться человеком, верным своим принципам. Таким, каким был он сам. Таким, каким мы его запомним навсегда", - отметил генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров, которого процитировали в пресс-службе.

Главный герой фильма - 70-летний Петр Семеныч узнает о смертельном диагнозе - саркоме легкого. Он принимает свою судьбу и начинает подводить итоги жизни, последние годы которой проживает в одиночестве. Его жена давно умерла, а единственная дочь уехала жить в Турцию и перестала выходить на связь. Однако появляется надежда: есть вероятность, что диагноз ошибочен, и Петр Семеныч ждет ответа от врача из Москвы, который придет через неделю. Эти семь дней мучительного ожидания станут для героя картины возможностью взглянуть на прожитые годы, переоценить свои поступки и, может быть, найти новый смысл в жизни.

Помимо Федора Добронравова, в фильме снимались Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Борис Мягков.

26 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа. Ранее Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме из-за проблем с сердцем. Ему было 59 лет. Прощание с режиссером состоялось 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.