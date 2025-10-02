В Историческом музее началась реставрация картин Генриха Семирадского

Специалисты предполагают, что на работу над каждой из картин уйдет порядка двух месяцев

© Алиса Куликова/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Работы по расчистке и удалению загрязнений с масштабных полотен русского и польского живописца второй половины XIX века Генриха Семирадского началась в залах Государственного исторического музея (ГИМ), передает корреспондент ТАСС.

Генрих Семирадский - художник, принадлежавший к академической школе живописи. Известен полотнами с сюжетами на античные темы. Работы Семирадского высоко ценил император Александр III.

"Мы очень долго обдумывали процесс реставрации. И пришли к выводу, что лучше всего осуществить реставрацию здесь, на экспозиции, не прекращая прием посетителей. Поэтому все пришедшие в ГИМ получат уникальную возможность: реставрация - одна из самых таинственных и прекрасных работ, которые проводятся в музее, но, как правило, все это скрыто от глаз тех, кто не работает в музее", - сказал генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.

История создания

Реставрация ждет две картины художника - "Похороны руса в Булгаре" (1882-1883) и "Тризна дружинников Святослава после боя под Доростолом" (1883-1884). Их история тесно связана с историей музея: несмотря на то что датой его основания официально считается 1872 год, само здание было построено в начале 1880-х годов: именно к открытию ГИМ его устроитель граф Алексей Уваров заказал у Семирадского упомянутые работы.

"Это экстраординарный пример сотрудничества художника и историка: ни до, ни после ни в российской, ни в европейской живописи не было такого, чтобы историк был не только заказчиком - что, в общем-то, тоже довольно необычно, - но и тем, кто контролирует процесс, соавтором композиции, определяющим сюжет картины и его трактовку, присутствие отдельных деталей", - обратила внимание старший научный сотрудник отдела изобразительных материалов Анастасия Васильченко.

Заместитель директора музея по фондовой работе Марина Чистякова назвала картины занимательным рассказом о Древней Руси. "Интересно, что написанием этих полотен Семирадский занимался, когда жил в Риме. Он очень тщательно подходил изучению всякого рода деталей. В частности, ориентировался на записки средневековых писателей-современников событий", - добавила она.

О реставрации

Полотна художника находятся в экспозиции музея уже порядка 140 лет. За все это время они реставрировались лишь однажды - в 1930-е годы. Тогда, как отмечают в ГИМ, в результате внутренних технологических процессов и загрязнений картины потемнели. Сегодня перед реставраторами стоит задача удалить загрязнения и вернуть красочной поверхности интенсивность.

О промежуточных результатах работы рассказала заведующая Мастерской реставрации масляной живописи Ирина Крылова. "Реставрация не проводилась уже достаточно длительное время. Сейчас некоторые детали на полотнах просто не видны. Буквально сегодня, убирая загрязнения, заметили какие-то мелкие элементы, которых раньше замечали. Работа это непростая. В прошлом году мы провели исследование грунта, лака: сначала не могли понять, почему на картинах собрался такой слой пыли", - сказала она.

Оказалось, что при предыдущей реставрации в лаковый слой был добавлен воск. "А воск, как известно, при температуре становится мягким: к нему прилипает пыль, - поясняет Крылова. - Поэтому сегодня перед нами стоит задача удалить поверхностные пылевые загрязнения и немного утончить этот восковой слой, чтобы проявились яркие, насыщенные краски".

За помощь в финансировании реставрации коллектив ГИМ поблагодарил участников программы лояльности "Клуб друзей Исторического музея". Ожидается, что на работу над каждой из двух картин уйдет порядка двух месяцев.