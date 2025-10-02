Путин отметил любовь россиян к индийскому кино

Президент РФ также подчеркнул, что у России и Индии в целом развиваются отношения в гуманитарной сфере

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Российские граждане любят индийское кино, в стране даже есть для него отдельный телеканал. Это отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Мы любим индийское кино, - сказал президент. - У нас канал целый есть, который днем и ночью крутит индийские фильмы".

Путин также подчеркнул, что у России и Индии в целом развиваются отношения в гуманитарной сфере. "У нас в России продолжает учиться достаточно большое количество [индийских] студентов", - напомнил он.