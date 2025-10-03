Московский аукционный дом 12 октября проведет торги на 800 млн рублей

В качестве центрального лота эксперты выделили картину Карла Брюллова "Диана, Эндимион и Сатир"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский аукционный дом сообщил о начале осенних торгов, на которых будет представлено более 170 лотов с общей стоимостью 800 млн рублей. Мероприятие пройдет 12 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома.

"Московский аукционный дом - крупнейшая антикварная площадка России, занявшая нишу ушедших Christie’s и Sotheby’s, - объявил о старте больших осенних торгов, которые состоятся 12 октября. На торгах участникам представят более 170 лотов общей стоимостью 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

В качестве центрального лота эксперты выделяют картину Карла Брюллова "Диана, Эндимион и Сатир", вдохновленную новеллой итальянского поэта Джамбаттиста Касти. Как подчеркивают в пресс-службе, эта работа примечательна не только своим безупречным происхождением, но и статусом музейного уровня: из трех известных авторских версий две находятся в Третьяковской галерее и Русском музее. Оценка данного лота составляет 1 млн долларов, что может привести к обновлению рекорда для живописи Брюллова (предыдущий рекорд - 750 тыс. долларов за этюд к картине "Возвращение Папы Пия IX в Рим в 1850 году").

Также среди экспертов большой интерес вызывает работа Ильи Репина "Христос в терновом венце" 1913 года. Уникальность этой картины заключается в том, что она является единственной сохранившейся фреской художника. Этот лот оценен в 35 млн рублей. "Помимо того, что это бесспорно подлинная работа Репина, высокая стоимость объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, это единственное сохранившееся репинское произведение в технике стенных росписей - фрески. Во-вторых, Репин прежде всего известен историческими, бытовыми и портретными сюжетами. Хотя в своей работе художник периодически обращался к образам из жизни Христа еще с тех пор, как в юности ему довелось поработать с кочевой артелью иконописцев. На арт-рынок репинские картины на религиозные темы выходят исключительно редко", - поделились в пресс-службе словами управляющего директора Московского аукционного дома Ольги Русаковой.

Другие лоты

На аукционе особое внимание привлечет портрет "Купальщица" работы Тимофея Неффа, оцененный в 8 млн рублей. На картине изображена жена императора Александра II Екатерина Долгорукова. Судьба этого произведения тесно связана с развитием изящных искусств в России. В 1930-х годах наследники Долгоруковой передали картину в коллекцию советской балерины Агриппины Вагановой. "Полотно доказало свою музейную ценность и хранит в себе живую связь с культурой России. Аналогичный эскиз на данный момент находится в коллекции Государственного Русского музея, а финальная версия хранится в частном собрании, но все три вещи бесспорно передают художественный стиль Тимофея Андреевича Неффа", - подчеркивают в Московском аукционном доме.

Кроме того, на грядущих торгах будут представлены два пейзажа Ивана Шишкина из коллекции друга художника, немецкого книгоиздателя Адольфа Маркса. На обратной стороне обеих работ Шишкин собственноручно указал фамилию получателя. Затем перед публикой предстанет графическая работа Шишкина "Хвойный лес", выполненная в виде натурной зарисовки графитным карандашом. Начальная цена каждого лота составляет 5 млн рублей.

Коллекционерам также будет интересна литография Шагала "Карусель Лувра" и тиражные офорты Гойи и Дали, которые оцениваются в 300 тыс. рублей за каждую.