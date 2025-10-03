На юбилейные торги "Литфонда" выставят раритеты стоимостью 350 млн рублей

В их числе эскиз Виктора Васнецова и детская книга "Примус" Осипа Мандельштама

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" проведет в Москве юбилейный аукцион, приуроченный к 10-летию своей деятельности, где представит прижизненные издания классиков, живопись и другие уникальные лоты общей оценочной стоимостью в 350 млн рублей. В их числе "Парусник у берега моря" Александра Боголюбова и второе издание "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина.

"Общая оценочная стоимость предметов на московском юбилейном аукционе достигает 350 млн рублей <…> Юбилейный каталог обещает стать одним из самых значимых в истории Аукционного дома. Среди лотов представлены прижизненные издания русских классиков, уникальные рукописи и автографы, а также живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства безусловного музейного уровня", - говорится в сообщении.

Пейзаж Александра Боголюбова "Парусник у берега моря" (1874 года) имеет оценку в 6,5 млн рублей. Далее будет представлена работа Аристарха Лентулова под названием "Море" (начало 1930-х годов), на момент аукциона ее ставка достигла 1,5 млн рублей.

Особое внимание привлекает эскиз Виктора Васнецова, созданный в 1886 году с использованием акварели и графитного карандаша; он был подготовлен для меню торжественного обеда в честь георгиевских кавалеров. Лидирующая ставка на этот лот составляет 1,7 млн рублей. Работа Александра Куприна "Бахчисарай. Река Чурук-Су" (1930-е годы) отражает стремление к живописной лаконичности в пейзаже. Лидирующая ставка за нее - 1,6 млн рублей. Кроме того, специально для юбилейного аукциона "Литфонда" подготовлен лот "Братский поцелуй" Дмитрия Врубеля - произведение из коллекции сына художника.

Литература

В числе книжных лотов выделяются два произведения Александра Пушкина: второе издание поэмы "Руслан и Людмила" (1828 года) с гравированной обложкой, имеющее лидирующую ставку в 6 млн рублей, и первое полное издание "Евгения Онегина" (1833 года) с начальной ставкой 1,5 млн рублей. Также среди литературных шедевров представлено редкое прижизненное издание "Униженные и оскорбленные" Федора Достоевского (1865 года) с стартовой ценой 1,4 млн рублей.

Внимание также привлекает "Советская азбука" Владимира Маяковского (1919 года) в раскрашенном варианте, часть тиража которой была распространена среди красноармейцев. Как отметили в "Литфонде", эта книга входит в золотой фонд полиграфической культуры России и считается самой редкой и ценной из русских азбук XX века. Стартовая цена - 5 млн рублей.

Также участники аукциона увидят первую книгу Марины Цветаевой "Вечерний альбом" (1910 года), изданную за счет самой поэтессы. Стартовая цена составляет 300 тыс. рублей. Кроме того, выделяется детская книга "Примус" Осипа Мандельштама с иллюстрациями Мстислава Добужинского (1925 года). Начальная ставка на нее составляет 900 тыс. рублей.

Другие лоты

На аукционе представлены предметы Императорского фарфорового завода. В их числе ваза "Пойнтеры" (1909 года), которая сочетает натуралистическую роспись с элегантной формой, и ваза "Березы у реки" (1913 года), с подглазурной росписью в стиле позднего модерна. Лидирующие ставки за эти фарфоровые изделия составляют 750 тыс. и 950 тыс. рублей.

Среди скульптурных работ выделяется образ Анны Ахматовой, созданный на Государственном фарфоровом заводе в конце 1920-х - начале 1930-х годов по модели мастерицы Натальи Данько (лидирующая ставка 480 тыс. рублей). Также представлена фигура балерины Галины Улановой в роли Жизели, выполненная в 1963 году на ЛФЗ по модели Елены Янсон-Манизер и расписанная Верой Рукавишниковой (лидирующая ставка 700 тыс. рублей).

Историко-художественную составляющую аукциона дополняют лоты музейного уровня. Среди них коллаж "Дирижабль, два самолета и корабль" Александра Родченко (1923 года) с автографом его дочери Варвары, адресованным художнику Исааку Лившицу. Лидирующая ставка на этот лот составляет 1,8 млн рублей.

Также представлено редкое издание русского авангарда "Взорваль" Алексея Крученых (второе, дополненное издание, 1913 года), оформленное такими художниками, как Малевич, Розанова, Кульбин, Гончарова и Альтман. Благодаря множеству добавленных листов и уникальному составу блока, этот экземпляр можно считать единственным в своем роде. Лидирующая ставка - 700 тыс. рублей.

"Десять лет назад мы начинали наш камерный проект для узкого круга коллекционеров. А сегодня "Литфонд" - это уже масштабная структура с огромной аудиторией, сотнямитысяч проданных лотов и целым списком рекордов на антикварном рынке", - заключил генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров.