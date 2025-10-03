В Москве состоится фестиваль "Африка. Вместе в будущее"

Мероприятие пройдет с 15 по 19 октября

Редакция сайта ТАСС

© Fred S. Pinheiro/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Африка. Вместе в будущее" пройдет в столице с 15 по 19 октября. В программу вошли кинопоказы, публичные дискуссии и концерты африканских исполнителей, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"С 15 по 19 октября в Москве пройдет III Фестиваль "Африка. Вместе в будущее", который ежегодно знакомит столичных зрителей с уникальной культурой африканского континента. На фестивале представлена обширная кинопрограмма, открытая публичная программа с актуальными паблик-токами и лекциями ведущих экспертов, а также концертная программа", - говорится в сообщении.

В этом году зрителям представят семь фильмов - участников и победителей крупнейших международных фестивалей, в числе которых афро-нуарный триллер "Катанга. Танец скорпионов", музыкальная драма "Все любят Туду" и документальная картина "Саундтрек к государственному перевороту". После показов зрители смогут пообщаться с режиссерами. Среди гостей фестиваля - Анжель Диабанг (Сенегал), Акуабу Адианага (исполнительный директор кинофестиваля Fespaco) и Жермен Коли (Министерства культуры Сенегала).

По словам пресс-службы, помимо кино, зрителей ждет серия лекций, паблик-токов и круглых столов, посвященных африканскому искусству, моде и креативным индустриям. 19 октября состоится открытая встреча с кенийским объединением 199xorg.

Музыкальная программа включает выступления камерунского музыканта Даниэля Лепети Ондого, групп Oudima и Legruvy. Завершит фестиваль ансамбль традиционного танца Руанды Imena Mu Nganzo.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Сенегала, Посольства Республики Сенегал, Посольства Буркина-Фасо. Партнеры фестиваля - ФГБУК Росконцерт, Государственная Третьяковская галерея, Госфильмофонд, кинотеатр "Иллюзион".