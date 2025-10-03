Председатель жюри премии "Диапазон": награда поддержит музыкальных журналистов

Михаил Брызгалов заявил, что одной из задач проекта станет популяризация знаний о выдающихся деятелях отечественной и мировой культуры

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новая всероссийская премия Ассоциации музыкальных журналистов, критиков и музыковедов "Диапазон" нацелена на повышение качества публикаций и развитие профессиональных навыков ее участников. Об этом сообщил ТАСС председатель жюри премии, генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов, уточнив, что награда присуждается авторам, работающим в разных форматах - от печатных изданий до медиаплатформ.

"Это совершенно новая награда в сфере музыкальной журналистики, критики и музыковедения. Весь проект направлен на качество публикаций, развитие профессиональных навыков и компетенций участников. <...> Сегодня музыкальная индустрия, и в том числе индустрия классической музыки, нуждается в профессиональном изложении того, что происходит на концертных подмостках. Необходимо правильно и интересно рассказывать об исполнителях, программах и исполняемых произведениях", - сказал Брызгалов.

Он отметил, что одной из задач премии станет популяризация знаний о выдающихся деятелях отечественной и мировой культуры. "Сегодня требуется грамотное пояснение, кто такой Шаляпин, Чайковский, Рахманинов и другие. <…> Как говорил Петр Ильич Чайковский: "Я желаю всей душой, чтобы музыка моя распространялась". Точно так же эта премия будет способствовать распространению знаний о музыке среди широкой аудитории", - подчеркнул глава жюри.

Пресс-конференция, посвященная итогам премии, состоится 8 октября в театре "Школа драматического искусства". В ней примут участие Михаил Брызгалов, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, первый заместитель председателя правления Российского музыкального союза Юлия Иванина, главный редактор журнала "Музыкальная жизнь" Евгения Кривицкая, генеральный директор Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова и музыкальный обозреватель "Радио России" Ольга Русанова.

Учредителями премии выступили Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов и Российский музыкальный союз при поддержке Минкультуры РФ и Союза композиторов России.

