Петербургский ТЮЗ покажет спектакль "Левша" в постановке режиссера из Хакасии

Оформление спектакля создали сценограф Игорь Капитанов и художник по костюмам, лауреат "Золотой маски" Фагиля Сельская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Театр юных зрителей имени Александра Брянцева в Петербурге покажет премьеру спектакля "Левша" по повести Николая Лескова. В ее прочтение внес авторский взгляд режиссер заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Колаев.

"История, которую мы все знаем со школы, при глубоком прочтении оказалась не такой простой. Левша - это маленький человек между огромными историческими событиями. Не хочется громких слов, но получается, что Левша в каком-то смысле - герой, представитель простого народа. Он думает не о себе, а о стране. Нам хотелось, чтобы эта история заставила подрастающее поколение задуматься об ответственности. Об ответственности каждого человека за свои поступки и дела", - сказал журналистам режиссер-постановщик, создавший спектакль по собственной инсценировке.

Оригинальное оформление спектакля создали сценограф Игорь Капитанов и художник по костюмам, лауреат "Золотой маски" Фагиля Сельская. В роли Левши выступит молодой актер Данила Лобов, принятый в труппу в 2022 году.

Режиссер Баатр Колаев, ученик Марка Захарова, работает ныне в Абаканском русском театре имени Михаила Лермонтова (Хакасия). Он создал более 30 спектаклей в разных городах России. В 2025 году его спектакль "Расемон", поставленный в Казахстане, с успехом был показан на XXVI Международном фестивале ТЮЗа имени Брянцева "Молодежь. Театр. Фест".